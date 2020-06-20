هشام الحلبي: من يحاول المساس بأمننا سيدفع ثمنا لا يمكن تحمله

قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المنطقة في كل مراكز ثقلها، تتعرض لتدخل سافر من بعض الدول، وهناك جيوش انهارت في بعض الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي في منتهى الأهمية، والتدخل سافر في تركيا ونقلت أكثر من 10 آلاف إرهابي وهي مصيبة في الداخل الليبي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الموارد الليبية من غاز وبترول مقابل الحماية، وهو ما شاهدناه في الاتفاقيتين اللتين وقعتا بين أردوغان والسراج".

وتابع: "هذا الوضع إن كان سيقترب من مصر، فإنه سيدفع ثمنا لا يمكن تحمله، والسيسي بعث برسائل عملية، والجيش يستطيع العمل خارج الحدود على مسافات طويلة وعلى مدى أزمنة بعيدة، ولدينا قوات جوية تمكننا من هذا والميسترال تجعلنا قادرين على القتال في البحر لأشهر، فيها قوة قتالية تصل إلى 750 فردا مقاتل بكل تجهيزهم".

وواصل: "اللي بيخلي الدول المصنعة للسلاح تدينا السلاح بهذا الشكل والكم والأنواع والسرعة زي حاملة المروحيات ميسترال هي إن المقاتل المصري محترف وقيمة السلاح في ايده هتزيد، وأول مرة يتم توريد الأسلحة بهذا الشكل لمصر".