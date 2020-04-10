هشام الحلبي: مصر أسرع دولة ينفذ معها عقود التسليح

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المقاتل المصري محترف يستطع استيعاب التكنولوجيا المعقدة في وقت قصير، موضحا أن الغواصات سلاح استراتيجي، وتستطع البقاء في البحر لمدة 50 يوما.

وأشار "الحلبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر أسرع دولة ينفذ معها عقود التسليح، لافتا إلى أن استلام مصر الغواصة الثالثة من صفقة الغواصات الألمانية، يؤكد أن مصر دولة لها ثقل في المنطقة، وتلبى طلباتها.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن سياسة التسليح المصرية تقوم على تنويع مصادر السلاح، والتحديث المستمر لمنظومة التسليح، منوها بأن هذه الأسلحة تستهدف حماية الأهداف الاقتصادية عالية القيمة.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن القوات البحرية تتسلم رسميا بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).

وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014.

وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقاً لبرنامج متزامن بكلٍ من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019 .