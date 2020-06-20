مستشار بـ"أكاديمية ناصر": الاصطفاف المهيب للجيش أكبر رسالة طمأنة للشعب

وصف اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصطفاف مهيب لعناصر من رجال المنطقة الغربية العسكرية وكلمته بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي أكبر رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلاً: "والرسالة وصلت للشعب".

وقال "العمدة"، في تصريح لـ"الوطن"، إن شعب مصر دائماً ما يكون على ثقة بأن لديه قوات مسلحة قوية قادرة علي تنفيذ المهام التي قد تكلف بها، وحماية مصالحنا سواء في الداخل، أو الخارج إذا تطلب الأمر ذلك.

وأضاف مستشار "أكاديمية ناصر"، أن لدينا قوات مسلحة تعمل بشرف دائماً، وقادرة على تنفيذ ما يحقق الاستقرار للدولة المصرية، ولكن رغم قوتنا؛ فإنه من ثوابتنا أننا جيش لا يعتدي على أحد، ولسنا غزاة، وليس لنا أطماع في أي دولة في العالم، ولكن قوتنا لحماية أمننا القومي ومصالحنا الاستراتيجية.

وعن وصف الرئيس للجيش المصري بـ"الرشيد"، قال "العمدة"، إنها تعني أن جيشنا عاقل، يعرف كيف يُقدر الأمور، وكيف يتصرف بالحسنى للحماية الوطن من المخاطر المحدقة به.

وأشار إلى أن تفقد الرئيس أظهر الكفاءة والجاهزية للجيش المصري، وتمتع رجاله بروح معنوية عالية، وجاهزيتهم لأي مهام.

وعن حديث الرئيس عن كون خط "سرت – الجفرة"، خط أحمر، قال إن "سرت" تقع على السواحل البحرية الليبية، والجفرة في منتصف الدولة الليبية، وهى خط موازي للحدود المصرية، ويعتبر عمق استراتيجي غربي لمصر.

وأوضح أنه حال الحاجة للتدخل المصري في ليبيا؛ فإن هناك شرعية لذلك كما قال الرئيس، للحفاظ على أمننا القومي، وذلك بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، وباعتباره مطلب من البرلمان الليبي، وهو الكيان الوحيد المنتخب من الشعب الليبي.

وشدد "العمدة"، على عدم وجود أي أطماع مصرية في الدولة الليبية، وحال التدخل سيكون ذلك لصالح استقرار ليبيا، والحفاظ على أمنها، واستقرارها، لأن استقرار ليبيا من استقرار مصر.