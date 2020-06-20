بعد تصريحات السيسي.. الجيش المصري يتصدر تويتر: مصر تكشر عن أنيابها

تصدر "الجيش المصري"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في أعقاب الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، والتي أعلن فيها استعداد مصر التدخل، في ليبيا، من أجل ردع الميليشيات الإرهابية.

الرئيس السيسي، أكد أن صبر مصر طيلة الفترة الماضية، لم يكن ضعفًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، استعداد مصر، تدريب شباب القبائل الليبية على القتال وتسليحهم، من أجل الزود عن ليبيا ضد العصابات الإرهابية.

بدورهم، أعرب المشاركون في الهاشتاج، عن دعمهم الكامل لمصر ولقيادتها السياسية، معبرين عن اطمئنانهم وثقتهم الكاملة في الجيش وقدرته على التعامل مع الأزمة الراهنة.

وكتب نصير: "حي على الجهاد".

وغرد علي: "اللهم احفظ مصر وأهلها ووفق جيشها وسدد خطاهم، الله أكبر وتحيا مصر".

وكتبت بسمة سعيد: "في مصر رجال عظماء يعملون في صمت وفي كل لحظة على استعداد لتقديم روح البساطة مقابل انتصار مصري جديد وعظيم".

وكتبت فاطمة: "في مصر رجال عظماء يعملون في صمت وفي كل لحظة على استعداد لتقديم الروح ببساطة مقابل انتصار مصري جديد وعظيم".

وكتب الصاوي: "عاشت مصر حرة ابية قوية وعاش شعبها وجيشها. لقد اعتقد البعض من ضعاف النفوس ومن الإرهابيين والخونة والعملاء أن حلم مصر وصبرها ترددا وضعفا وكما قلت فى تدوينات سابقة إذا تحرك الجيش المصري فلن يوقفه أحد إلا عند الحدود الغربية لليبيا الشقيقة بعد تطهيرها من الإرهابيين والمرتزقة والمحتلين".

وكتب محمد أشرف: "إن لمصر دروع قطعت على أنفسها عهدا أن تبقى مصر آمنه مطمئنة مهما تتطلب ذلك".

وقال دياب: "مايعرفوش إن مصر فيها جيشين غير الجيش المصري، الشعب (رجالة وستات) متطوعين لو اتطلب إنهم يشاركوا ولو متطلبش".

وكتب أحمد منذر: "الجيش المصري في البحر والبحر والجو .. موتو بغيظكم وتألموا في صمت".

وكتب العطار: "أنا معروف عني مش بتكلم في السياسة.. بس شهادة لله عجبني كلامه أنا من طبعي أحب القوة الشجاعة ربنا يحمي مصر وشعبها وجيشها".

وكتب محمد الجمل: "جيش مكون من شعبه.. جيش مفهوش طوائف.. جيش مفيش فيه مسلم ومسيحي.. جيش شعبه في ضهره طول الوقت".

وكتبت سناء: "مصر تكشر عن أنيابها دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا فنحن أهلها".