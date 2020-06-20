أستاذ قانون دولي: إثيوبيا لا تريد الوصول إلى أي اتفاق

قال دكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن الخطوة التي اتخذتها مصر بشأن تصعيد ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن كانت لازمة، لأن مصر استنفذت كل طاقتها عبر السنوات الماضية، وخلال الخمس أشهر الماضية والأسبوع الماضي في محاولة إقناع إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق متوازن يعكس ما قاله الرئيس السيسي اليوم بشأن حق الشعب الإثيوبيي في التنمية والشعب المصري في الحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كان هذا الأمر المحور الذي ترتكز عليه مصر في كل جلسات التفاوض التي تتم مع الجانب الإثيوبي، الذي تعنت وليست لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق، ومصر تأكدت من هذا الأمر".

وتابع: "إثيوبيا لم تكن ترغب في أن تتخذ أي خطوة إلى الأمام، ونجحت الدبلوماسية المصرية في الأسبوع الماضي، في إشراك بعض المراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا تحسبًا لتصعيد الأمر، وكانت مصر حريصة على إشراك المجتمع الدولي قبل ذلك".

وأردف: "مفيش أي نص بيننا وبين إثيوبيا يسمح لنا باللجوء إلى التحكيم والقضاء الدولي، ومصر عندما أخذت خط اللجوء إلى مجلس الأمن فهي ورقة من أوراق اللعبة السياسية والدبلوماسية، حيث تضع ضغطًا شديدًا على مصر والسودان حيث ستبدأ ملء السد بداية من أول يوليو المقبل".

وحول تصعيد مصر، قال: "العالم لازم يشوف الطرح الإثيوبي المقدم ومش ممكن يقوم على أساسه أي اتفاق، ولا ينم على أي حسن نية، ولم يكن أمام مصر الانتظار أكثر من هذا".