أستاذ قانون دولي: مصر لن تيأس في التفاوض بخصوص سد النهضة

أكد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن هناك تعنت غير مبرر من إثيوبيا، في قضية سد النهضة.

وقال محمد سامح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إن مصر تعمل ليل نهار في هذا التفاوض، ومصر موقفها واضح، بالوصول لاتفاق كامل، مشيرًا إلى أن هناك توافق نسبي مع السودان، على الرغم من أنها دولة مجاورة مباشرة لإثيوبيا.

وأضاف سامح، أن مصر موقفها واضح من سد النهضة، وهو عدم التفريط عن الحق في المياه، وبالتالي على إثيوبيا أن تلتزم، وأن لا يكون هناك أي أثار سلبية على مصر والسودان، فيما يخص نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي، خاصة أنها منصفة للجميع.

وتابع سامح، أن مصر يعنيها المرحلة الأولى حاليًا، وهو مرحلة ملء السد، بينما المرحلة الثانية وهي مرحلة تشغيل السد، مشددًا إلى أن مصر تتمسك بإعلان المبادئ، وهو عدم ملء السد دون التوصل لاتفاق والاحترام بهذا الالتزام.

واستكمل سامح، أن مصر لن تيأس في التفاوض، لكن في حالة الوصول لحائط سد، سيتم عرض المسألة على مجلس الأمن الدولي، الذي إذا استشعر بأن هناك تهديد لأمن وسلامة دولتين من الناحية المجتمعية والاقتصادية، لديه صلاحيات عديدة أبرزها عرض النزاع على منظمة العدل الدولية، لذلك لابد من متابعة دولية لتلك المفاوضات التي تبذل فيها مصر كل جهودها.