لأول مرة.. إجراء جراحة شق حنجري لطفل عمره 54 يوما بالسويس

نجح أطباء مستشفى التأمين الصحي بمحافظة السويس، في إجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها، حيث أجروا شقًا حنجريًا لطفل عمره 54 يومًا ويعاني من فشل في التنفس من الدرجة الخامسة منذ الولادة.

وأجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد هشام رئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور محمد سيف أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور إسماعيل محمد أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور أحمد يوسف أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور حامد سعيد استشاري التخدير.

وقال مصدر طبي بمستشفى التأمين الصحى بالسويس، إن الطفل كان على جهاز تنفس صناعي وأنبوبة حنجرية منذ الولادة، لافتًا إلى أنه لاول مرة تجرى هذه العملية في هذا السن.