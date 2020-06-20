سامح شكري: إعلان القاهرة مبني على كل المكونات السابقة ويزكي الليبيين

علق سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها بخصوص الوضع الليبي.

وقال وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "الرئيس السيسي قال إن مصر تتحرك من خلال أطر متعددة تناولت الأزمة مثل جهود المبعوث الأممي والسكرتير العام والحوارات التي تمت في أبو ظبي وباريس وباليرمو ومسار برلين وما وضعه من إطار للحل السياسي وتداول القضايا العسكرية والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الليبية".

وتابع: "إعلان القاهرة مبني على كل المكونات السابقة ويزكي الإخوة في ليبيا والتوصل إلى حل يشمل كل المجتمع الليبي دون إعطاء أي ساحة للميليشات الإرهابية المسلحة وإنما من خلال حوار يضم كل أبناء ليبيا وانتخابات ليبية تتم دون أي تأثير من أطراف خارجية أو ميليشيات مسلحة".