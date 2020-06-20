وزير الخارجية عن التصعيد لمجلس الأمن في "سد النهضة": للحفاظ على السلم

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر ذهبت إلى مجلس الأمن في إطار مسؤوليته للحفاظ على السلم والأمن الدولي ومنع التصعيد والتوتر الذي يؤدي إلى زعزة الأمن والسلم الدوليين، وذلك في قضية سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "هذه القضية تمس حياة ومستقبل أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وعقدنا مفاوضات أظهرنا فيها حسن النية والعمل على تنمية قدرات إثيوبيا الاقتصادية ولكن هذه المفاوضات والجولات كلها لم تتوصل إلى نتيجة إيجابية".

وتابع: "أظهرنا مدى عدالة الاتفاق الذي وقعنا عليه في واشنطن وأخرجناه للساحة العالمية للمرة الأولى، وأظهرنا أننا داعمون للجهود التنمية الإثيوبية وتخلفت إثيوبيا عن التوقيع عليه، ومصر أظهرت مرونة مع السودان في مراحل التفاوض المختلفة".

وأردف: "المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن لتدارك أي تصعيد يؤثر على السلم والأمن الدولي، ومجلس الأمن له صفة إلزامية في القرارات التي يأخذها ويمثل إرادة المجتمع الدولي، الذي أوكل إليه الاختصاص في الوصول إلى مواقف لا تهدد السلم والأمن".