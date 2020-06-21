بعد تخفيض أسعارها 20 ألف جنيه.. مواصفات السيارة العائلية "سيتروين C4"

اعلنت الشركة "المصرية الأوروبية"، وكيل العلامة الفرنسية "سيتروين" عن تراجع في أسعار السيارة العائلية "سيتروين c4" والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه (كاش باك)، على مختلف فئات الطراز داخل السوق المحلية المصرية.

وخلال السطور التالية أبرز المواصفات وإمكانيات طراز "سيتروين c4" العائلية، ومنها:

-تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، ذو سعة لترية 1.6 لتر 01600 سي سي)، بقوة 163 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر.

-تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى.

-تتحرك السيارة من حالة الثبات وحتى 100 كم/س، خلال 9.7 ثانية.

-يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.7 لتر لكل 100 كم.

-تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 203 كم/س.

-سعة خزان الوقود تصل إلى 65 لترا.

-تأتي السيارة بـ7 مقاعد، وتعد من فئة سيارات "MPV".

-يصل سعر الفئة الأولى من السيارة 379.9 ألف جنيه، والفئة الثانية 399.9 ألف جنيه.