عماد أديب: كلام السيسي إنذار للجنون الأردوغاني في ليبيا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن ثقته لم تهتز بالرئيس السيسي وقراره السياسي والاستراتيجي فيما يخص أي عدائيات يمكن أن تقابلها مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "oN"، عبر خاصية "سكايب": "أرجو أن ننظر إلى التحديات الرئيسية، كورونا، سد النهضة، والجنون التركي والمرتزقة المتواجدين عند الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية، وعلينا أن نتأمل كيف أدار السيسي هذه الأمور والملفات في آن واحد بقدر هائل من الطاقة والصبر والحكمة بشكل فيه إدارة للازمة وفهم واع لطبيعة التحديات".

وتابع: "ما يحدث في ليبيا اليوم، يجب النظر إليه ليس فقط أنه مجرد زيارة رئيس رئيس الدولة أو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجبهة الغربية في وقت التوترات، ولكن الرئيس السيسي حدد قاعدة الحرب والمفاوضات ورسم الخط الأحمر عند أية نقطة يصبح من حق مصر التدخل في هذه المعركة وتصبح الحالة المصرية شرعية للتدخل وحدد بهذا الخط الأحمر إنذار واضح وصريح لحالة الهيستيريا الأردوغانية الممولة من قطر وترعى ميليشيات مارقة".

وواصل: "الرئيس قال إن هناك خط للأمن القومي المصري وسوف ننتقل من المفاوضات إلى القتال، جرى حساب المبادرة المصرية مع عقيلة صالح وخليفة حفتر، حينما يكون عندك قرار للقتال للدفاع عن الأمن القومي المصري لا تبدأ به ولكنه جزء من الإعداد بهذه الزيارة، وأي خرق لهذا الأمر لا يمكن توجيه اللوم فيه لمصر، حيث حدد الرئيس السيسي الخط الأحمر وأسباب القتال، وإدارة الرئيس لهذا الملف جيدة للغاية".