عماد أديب: مصر ذاهبة للقتال حال استنفاذ وسائل مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنه إذا ما استنفذت مصر كافة الوسائل حيال ملف سد النهضة، فنحن ذاهبون لقتال.

وأضاف: "هنا فرق بين الحرب الشاملة وإعطاء رسالة عسكرية شيء آخر، وخاصة أن الجغرافيا بين مصر وإثيوبيا بعيدة، وقد تستخدم مصر أراضى أخرى".

وتابع، "أديب" خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه حال فشل الطرق التي يتبناها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن فنحن بصد خيار عسكري بنوعية مختلفة لأن مسألة المياه مسألة حياة أو موت ولا يمكن العبث بها.

وواصل: "إذا وصلت الأمور لقطع الحقوق الشرعية والمواد الاستراتيجية المتعلقة بالحياة والموت، فالأمر بمثابة إعلان حرب.. وخطاب الرئيس اليوم ليس رسالة فقط لليبيا وقطر وتركيا، لكنه ايضًا رسالة للإثيوبيين، وخاصة أن مصر مستعدة للذهاب لآخر العالم".