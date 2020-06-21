محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي تجمعات خلال امتحانات الثانوية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه قبل بدء امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق بعد ساعات، ستكون كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية وكافة أجهزة الدولة مستنفرة بكافة طاقاتها من أجل أمن وسلامة الطلاب خلال الامتحانات، مشدداً على أن الأمن لن يسمح بتكوين أية تجمعات.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة "التليفزيون المصري"، أنه تم مراعاة كافة الأمور الصحية والإدارية، ولم يتم ترك أي ثغرة.

وفي وقت سابق، أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تجربة محاكاة لكافة الإجراءات التي ستتم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة، وذلك لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم على الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.