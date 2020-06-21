منها "نشر الحكم في الصحف على نفقة المتهم".. عقوبات جرائم انتحال الصفة

تعددت في الآونة الأخيرة وقائع انتحال صفة أعضاء الهيئات القضائية أو الشرطية ومن بينها واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة النائب العام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي أعلنت عنها النيابة العامة وألقي القبض على المتهم فيها للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة له.

وأفرد قانون العقوبات بابًا للأحكام المتعلقة باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون وجه حق فيما يعرف بجرائم انتحال الصفة.

ونص القانون على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وكل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

أما من تقلد نشانا لم يحصل عليه أو لقب نفسه بلقب شرفي أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وتشمل عقوبات الحالتين الأخيرتين أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.