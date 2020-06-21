وزير الطيران المدني يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران تقديم كافة التسهيلات اللازمة بمطار شرم الشيخ الدولي، والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول والتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات، للحد من انتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات، والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب.

وحث وزير الطيران جميع العاملين بالمطار على تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة، لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير الطيران لمطار شرم الشيخ الدولي، للتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الدولية، والاطمئنان علي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وتفقد وزير الطيران خلال جولته صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب، واستراحات الخدمة المميزة، وبرج المراقبة الجوية.

واطلع وزير الطيران على أعمال التطوير بالترمك، والدهانات الخاصة بالعلامات الإسترشادية لمهبط الطائرات، ومكتب الحجر الصحي، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية و قواعد السلامة الصحية بدقة عالية.

وتابع وضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول .