شراقي: إثيوبيا تواجه صعوبة في ملء سد النهضة بسبب جدية الموقف المصري

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك صعوبة في إثيوبيا أن تبدأ في ملء السد لأن الموقف المصري جاد جداً وتقدمنا لمجلس الأمن بخطابين الأول في أول شهر مايو والثاني بالأمس، لافتاً إلى أن الخطاب الثاني يطلب من مجلس الأمن التدخل لشيئين الأول هو منع إثيوبيا بدأ الملء دون اتفاق ومن الممكن أن تخرج من المجلس على أنها توصية أو غيره والثاني هو عودة إثيوبيا للمفاوضات وهو ما يبين حسن نوايا مصر.

وأضاف شراقي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أننا نتقدم لمجلس الأمن لعودة المفاوضات وكان من الممكن أن يكون هناك شكل تاني عن طريق وقف بناء سد النهضة وهذا لم يحدث ونريد الوصول إلى إتفاق عاجل في صالح الدول الثلاثة، مشيراً إلى أن هناك رسالة منتشرة حالياً على مواقع التواصل الإجتماعي تدعي بأشياء مبالغ فيها وأن سد النهضة لم يقف سنتين ولكن هناك مشاكل فنية كبري ورئيس الوزراء الأثيوبي أول ما تولي شرح أن هناك فساد في الشركة الإثيوبية التي تتولي التعاقد في تأسيس التوربينات وتم إزاحة هذه الشركة.

وتابع، أنه في رأيه أن مدير السد قتل ولم ينتحر لأنه كان في مكانه عالية ويرمز أهم رمز للاثيوبيين حالياً وهو سد النهضة وبالتالي كان لديه أسرار التي كانت من الممكن أن تكشف الشركة التي تتبع الجيش الإثيوبي وإذا خرجت أسرار عن الجيش أو فساد فيه وهو يعلم كل شيء فهذا يؤذيهم، فضلاً عن أن ملء السد مائيا هذا العام اتخذت مصر احتياطاتها من ذلك ومستعدين لذلك وإذا حجزوا 4.9 مليار متر مكعب كنا نوافقين خلال مفاوضات واشنطن أن يحجزوا 13 مليار ولكن السد حاليا من الناحية الهندسية جاهز ونظرا لقرب الإنتخابات في أغسطس وبالتالي رأت الحكومة أنها تريد أن تفتح السد بأي طريقةربقة وما زالت تصارع الزمن لكي تخزن حتى 5 مليارات وهو تخزين محدود ويريدون أن يفعلوا أي شيء من أجل الانتخابات.