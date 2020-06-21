ابن شقيق العندليب: سأطرح تسجيلا صوتيا لحليم ينفي زواجه من سعاد حسني

تحدث محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، عن كيفية احتفال "العندليب" بعيد ميلاده وعلاقته بسعاد حسني.

وتحل اليوم 21 يونيو، ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والذي يصادف ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسني.

وقال شبانة، لـ"الوطن"، إن حليم كان معتادا أن يحتفل بعيد ميلاده في إطار جو الأسرة فقط وكان بعد كل احتفال يدخل غرفته ويغلق علي نفسه ويتذكر والدته،أما الاحتفال مع الاصدقاء فحليم لم يكن أحد يعلم بعيد ميلاده إلا المقربين منه من أصدقائه وكانت المعايدات هاتفيا.

وعن علاقة الراحلة سعاد حسني بعبدالحليم قال "شبانة" إن هناك إثباتا سأطرحه قريبا في كل مكان وهو تسجيلات بصوت عبدالحليم حافظ يقول فيه إنه لم يتزوج سعاد حسني وكنت ساكت كل هذه المدة لأن الموضوع به خصوصية ولكن بعد أن ظهر عدد كبير في الإعلام يؤكدون زواجهما مثل الإعلامي مفيد فوزي، فهنا قررنا نحن عائلة وورثة عبد الحليم أن نظهر هذه التسجيلات، فالتسجيلات كانت على شريط كاسيت وسافرت اليونان أواخر العام الماضي لضبط الصوت وحتى لا يتم سرقتها أو تسريبها هنا قبل أن أجهزها.

ويواصل شبانة قائلا إن هذه التسجيلات يحكي فيها حليم علاقته بسعاد حسني ولماذا لم يتزوجها.