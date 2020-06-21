محافظ أسيوط: توزيع كمامات وكحول على الطلاب في اللجان أثناء الامتحانات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك استعدادا مبكرا تم لامتحانات الثانوية العامة وهناك 27 ألفا و500 طالب موزعين على 93 لجنة، وأنه من الهام تيسيير كل الأمور التي تحافظ على صحة الطلبة لكي يؤدوا الامتحانات بسهولة ويسر ولكي يكون هناك نوع من الاطمئنان أيضاً لدي الأهالي.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن وزارة التربية والتعليم توفر للطلبة الكمامات بداية من دخول الطالب بمقر الامتحان يتم الكشف عليه من خلال أجهزة قياس الحرارة ويتم دخوله على بوابة التعقيم والبدء في استلام الكمامة وتكون بشكل يومي.

وتابع، أنه سيتم أيضا توزيع الماسك الذي يوضع في حذائه أو الجوانتي الطبي والكحول لكي يستخدمه في التعقيم وذلك بالنسبة لكافة القائمين على عملية المراقبة، سواء المراقبين أو رؤساء اللجان وحتى العاملين للوقاية من خطر فيروس كورونا.