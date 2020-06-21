فودة: السيسي منح الجنسية لعائلة الشيخ هليل بعدما حُرموا منها 25 سنة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ عالمية وتعد محبوبة ومعشوقة العالم، كما أن أهالي المدينة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أنه لا يوجد حالات إصابة بفيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ والإصابات الموجودة قادمة من خارج المدينة، ومديرية الصحة بشرم الشيخ تقوم بإجراءاتها الاحترازية في أسرع وقت.

وأضاف "فودة"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الفنادق تم تجهيزها على أعلى مستوى وجميعها تتبع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مثل قياس الحرارة ووجود ماكينات التعقيم على البوابات، ويوجد يوجد مستشفى 7 نجوم متطور ومجهز على أعلى مستوى بشرم الشيخ تضم 132 سريرًا وأجهزة تنفس وغرف عناية مركزة.

من ناحية أخرى، أكد محافظ جنوب سيناء، أن أوكرانيا من أهم الأفواج السياحية التي وقفت بجانب مصر، كما أن السياحة الإيطالية موجودة في شرم الشيخ وستعود أكثر في يوليو، كما أن مبادرة البنك المركزي قدمت الكثير من الدعم لصناعة السياحة في شرم الشيخ، وكثير من المستثمرين استفادوا منها.

وأوضح أن شواطئ الفنادق ستبدأ العمل مع عودة السياحة وكذلك عودة حركة المراكب والسفاري مع عودة الرحلات الجوية ولكن لن يتم فتح الشواطئ العامة و تم انتشال 5 أطنان مخلفات وزجاجات فارغة من قاع البحر الأحمر، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مطار في مدينة رأس سدر بإشراف القوات المسلحة تمهيدا لجعلها مدينة سياحية عالمية حديثة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الجنسية المصرية لعائلة الشيخ هليل بعدما حرموا منها لمدة 25 عامًا، مردفا، توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على منحهم الجنسية، كما يتم دراسة تخصيص مركب لنقل السائحين من العين السخنة وحتى رأس سدر والعكس.