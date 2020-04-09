خالد فودة: أمطار الشهر الماضي تسببت في حدوث تلفيات كثيرة في رأس سدر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تسعى لاستكمال منظومة حماية جنوب سيناء من أخطار السيول والتي تضم مدن رأس سدر و الطور وأبوزنيمة، موضحا أن المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة الشهر الماضي تسببت في حدوث تلفيات في المناطق التي ليس بها مشروعات حماية من أخطار السيول على سبيل المثال رأس سدر.

وأضاف أن الموارد المائية بالتنسيق مع قطاع المياه الجوفية والمحافظة بدأت بالفعل في إنشاء المرحلة الثانية في مدن الطور ورأس سدر بتكلفة تتعدى 900 مليون جنيه تستكمل خلال عامين، تنفيذ الشركة الوطنية للقوات المسلحة.

في نفس السياق قال المهندس عبد الرحمن فريد وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة أن نسبة أعمال الحماية في دهب ونويبع بلغت نحو 100% وجرى استلامها مبدئيا من قبل لجنة برئاسة الدكتور المهندس أحمد الكومي مفتش بالإدارة، وتضم أعمال مدينة دهب 3 سدود وهي سد وادي أبوخشيب، سد وادي زغرة الأسفل، سد وادي زغرة مع المريخ، 2 بحيرة، بحيرة وادي زغرة، بحيرة وادي زغرة مع المريخ، تدعيم وتأهيل سد الغائب، تدعيم سد وحاجز الجيبي بتكلفة 75 مليون جنيه، وقال أن الهدف من المشروع حماية دهب وخط الغاز طابا شرم الشيخ والأكمنة والمنشآت السياحية بدهب.

وأضاف أن بالنسبة لمدينة نويبع جرى الانتهاء من إنشاء سدين وبحيرتين، تدعيم وصيانة بحيرة وسدين بتكلفة 113 مليون جنيها، استكملا لمنظومة الحماية وحماية طريق النقب نويبع والمنشآت الحيوية بنويبع سد قديرة، سد حجنى، بحيرة قديرة 1 و2، بحيرة الزلجة، سد غليم وسد غزالة.

وقال الدكتور أحمد الكومي أنه قام بالمرور على هذه المشروعات وجرى استلامها مبدئيا وهي من تنفيذ الشركة الوطنية للقوات المسلحة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، موضحا أن جميع هذه الأعمال تم الانتهاء منها في ميعادها المقرر.