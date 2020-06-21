بث مباشر.. كسوف الشمس الجزئي من مرصد حلوان

نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية- مرصد حلوان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثا مباشرا لكسوف الشمس، تزامنا مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ، مضيفا أنّها ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أنّه يُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي)، ويُرى حلقيا في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس.

وتابع أنّ الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته سيستغرق مدة قدرها 5 ساعات و48 دقيقة تقريبا، وسيتم رؤيته ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية، ويُري في مصر لمدة ساعتين تقريبا، وتبدأ رؤيته في الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحا بتوقيت القاهرة، وتكون ذروته في الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلي وعندها يغطي قرص القمر نحو 46% من كامل قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24.

والكسوف الحلقي هو نوع من أنواع الكسوف الشمسي يحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض، في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبا منهما.

وحذر القاضي، المواطنين من النظر إلى الشمس مباشرةً خلال فترة الكسوف إلا من خلال نظارات خاصة، متمنيين لهم الاستمتاع بتلك الظاهرة الفلكية.