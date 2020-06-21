6 مدارس في شارع واحد.. كمامات وزحام لطلاب الثانوية أمام مجمع العمرانية

اكتظ شارع مجمع مدارس العمرانية بمحافظة الجيزة في أول أيام أمتحانات الثانوية العامة بالطلاب بنات وبنين، لوجود 6 مدارس تستقبل طلاب الشعبة الأدبية من البنات والبنين.

وسادت حالة من التوتر بين العديد من الطلاب الذين لم يستطعيوا الموازنة بين مراجعة قبل الامتحان ورصد المشاهد المزدحمة.

وزاد الزحام حول مدارس أحمد عرابي الثانوية بنات، ومدارس ومدرستي الصديق الثانوية بنين، ومدرستي مصطفى كامل وأحمد جمال الفقي.

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في أوضاع استثنائية، بعد تأجيلها لأسبوعين مسبقا، ويخضع فيها حاليا 652 ألفا و289 طالبا لامتحانات الثانوية العامة، وجرى فرض إجراءات احترازية وقائية مكثفة من وزارة التربية والتعليم.