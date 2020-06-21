محافظ قنا يطالب بمسح أجزاء من مناهج على حوائط إحدى لجان الثانوية

طالب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رئيس لجنة نقادة الثانوية بنين بمسح كتابات، وهي عبارة عن أجزاء من بعض المناهج، وذلك أثناء تفقد لجان الامتحانات.

وطالب محافظ قنا، بطلاء الحوائط داخل اللجان أثناء تفقد مدارس الثانوية العامة بمركز نقادة، بعد رصد المحافظ وجود إجابات قبل ساعة من دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية التى تجرى بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور صبري خالد، تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات بمختلف اللجان، وربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بقنا لهذا العام يبلغ 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.