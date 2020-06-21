محافظ قنا لطالب ثانوية أمام لجنة الامتحان: جاهز.. والأخير: الحمد لله

توافد آلاف الطلاب على لجان الثانوية العامة منذ الصباح لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

وتفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لجنتي الثانوية العامة الثانوية بنات نقادة، والثانوية بنين، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ دخول الطلاب والمعلمين من بوابات التعقيم والكشف الحراري وتسليم الكمامات والجونتات، كما تفقد مدى جاهزية اللجان وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وتحدث محافظ قنا مع أحد طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال له "جاهز للامتحان" فرد عليه الطالب " الحمدلله"، داعيا له التوفيق.

وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.