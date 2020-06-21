أسعار الذهب اليوم الأحد 21-6-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي استقرارًا خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 21 يونيو، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ صباح أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 890 و893 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 779 و781 جنيهًا.

بسعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 668 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و248 جنيه.