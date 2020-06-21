كيلو اللوبيا بـ32 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

ترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان اليوم الأحد 21 يونيو الحالي على النحو التالي:

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيها.

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، وتراوحت بين 140 و150 للبفتيك.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليأتي سعر الفول البلدي بـ22 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وتراوح سعر العدس بين 14 و16 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 إلى 34 جنيهًا.

أسعار الخضروات

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 6 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل بين 9 إلى 12 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليأتي سعر كيلو الفراولة بـ5 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح بين 8 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الخوخ بين 6 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 8 جنيهات، وكيلو البرتقال الصيفي تراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح سعر دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا، بينما تراوح أسعار الدواجن البلدي بين 39 و40 جنيهًا، فيما وصل سعر البط إلى 42 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.