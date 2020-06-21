"خرفان" وكارو أمام اللجان بشارع مجمع المدارس بالعمرانية

شهد مجمع مدارس العمرانية الذي يستضيف امتحانات الثانوية العامة في 6 مدارس، مرور سيدة ترعى خرفان من أمام المدارس، ما زاد وقع الزحام واستياء الطلاب الذين يعيشون حالة من التوتر، قبل امتحانات الثانوية العامة.

كما شهد الشارع من جانبه الآخر، مرور عربة كارو تحمل قمامة وتمر من خلال الطلاب الذين ينتظرون اللحاق باللجان، وسط الزحام وتواجد واضح لأولياء الأمور، الذين أعربوا عن استيائهم لعدم التنظيم في الشارع الضيق.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "الشارع مكانش ناقص تكاتك وعربيات، كان لازم يقفلوه عشان ولادنا مش عارفين يمشوا".

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في أوضاع استثنائية، بعد تأجيلها لأسبوعين مسبقا، ويخضع فيها حاليا 652 ألفا و289 طالبا لامتحانات الثانوية العامة، وجرى فرض إجراءات احترازية وقائية مكثفة من وزارة التربية والتعليم.