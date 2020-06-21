موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم لقاء إيفرتون ضد ليفربول، الذي يقام اليوم الأحد الموافق 21 يونيو الحالي في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مباريات إياب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

وتقام مباراة إيفرتون ضد ليفربول على ملعب "جوديسون بارك" معقل فريق "التوفيز"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

ويمكن مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول، على قنوات beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K بتعليق التونسي رؤوف خليف، كما يمكن مشاهدة المباراة أيضًا عبر قناتي beIN Sports Connect، وbeIN Sports HD 11 EN.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز بـ27 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في مثلها، وذلك بفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي صاحب الوصافة الذي فاز على أرسنال 3-0.

فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز بـ10 مباريات، والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 10.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل المتوقع من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: أوريجي "محمد صلاح"، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.