122 كابينة تعقيم مزدوجة أمام لجان امتحانات الثانوية في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم، أنّ عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين سيؤدون الامتحانات 34730 طالبا وطالبة، بينهم 19647 طالبة و15133 طالب علمي وأدبي، في 122 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى الدفع بـ122 كابينة تعقيم مزدوجة أمام كل لجنة لتعقيم الطلبة قبل دخول اللجان.

وكان الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، توافدوا منذ الصباح على لجان الامتحانات بالتوك توك، كونها أسرع وسيلة في ظل الزحام المروري الذي تشهده المحافظة.

وفرضت الأجهزة الأمنية حالة من الاستنفار والتأهب القصوى من خلال الدفع بقوات الأمن بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، كما شهدت تواجد أولياء الأمور أمام اللجان رغم التحذيرات بعدم التجمعات.

وانطلق اليوم ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لبدء الامتحانات بالمحافظة.