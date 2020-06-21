الصين تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تأكدت إصابة 26 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة، قولها إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83378 شخصًا، كما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصًا.

وأضافت اللجنة الوطنية، أنه تم تسجيل 25 حالة إصابة بعدوى محلية، 22 منها في العاصمة بكين وثلاث حالات إصابة في مقاطعة خبي بشمال البلاد، في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هوبي، وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة الصينية، أنها سجلت حالة إصابة واحدة "وافدة" من الخارج لمسافر قادم إلى الصين في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق البلاد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1869 حالة.

وأوضحت اللجنة الوطنية، أن 3 أشخاص غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 78413 شخصًا.

وأضافت اللجنة، أن 331 شخصًا مازالوا يتلقون العلاج و 6339 شخصًا تحت المراقبة الطبية أثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس، من بينهم 397 شخصًا خرجوا من المراقبة الطبية.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي، أشارت اللجنة، إلى تسجيل 1128 إصابة مؤكدة حتى نهاية أمس السبت، من بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 إصابة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، فيما سجلت تايوان، 446 حالة إصابة منها 7 حالات وفاة.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى مغادرة 1077 مريضًا في هونج كونج و45 في مكاو و434 في تايوان المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12421 حالة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، في بيان إنه لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس لتستقر حصيلة الضحايا عند 280 حالة.

وأشارت المراكز الكورية، إلى أن الإصابات الجديدة بينها 40 حالة نتيجة انتقال العدوى محليًا و8 حالات قادمة من الخارج.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة المحلية، أوضحت المراكز، أن 16 حالة رصدت في سيؤول و8 حالات في إقليم كيونج كي و10 حالات في دايجون وحالتين في إقليم كانج وون وحالة في كل من دايجو وكوانج جو وسيجونج وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

وأكدت المراكز، أن الحصيلة الجديدة تمثل انخفاضًا قدره 19 حالة عن اليوم السابق له، رغم استمرار حالات العدوى الجماعية في سيؤول وضواحيها ودايجون، وظهور حالات الإصابة بصورة متفرقة في جميع أنحاء البلاد.