شويكار تكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية

نفت الفنانة شويكار، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، نقلت على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت "شويكار" لـ"الوطن"، إنها لم تتعرض لأي وعكات صحية، وتلتزم الجلوس في منزلها، طوال الوقت، إذ تحرص على متابعة التليفزيون والاتصال بأصدقائها من آنٍ لآخر، موضحة أنها لا تخرج من المنزل لاسيما في ظل الأزمة الحالية المُتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت شويكار، إلى مصير تعاونها مع الفنان أحمد فلوكس، في مسلسل إذاعي، موضحة أنه كان من المُفترض إطلاق هذا المشروع مؤخرًا، لكن توقفت المناقشات فجأة وبات مصيره مجهولًا.