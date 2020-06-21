جنايات أمن الدولة تغرم المتهمين بالانضمام لجبهة النصرة 3 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بتغريم 16 محكومًا عليهم لإدانتهم بالانضمام لجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، "متضامنين" بمبلغ 3 ملايين جنيه.

كانت المحكمة عاقبت 13 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 15 عاما، وقضت بإدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين للمحاكمة، وتضمن أمر إحالة المتهمين أنهم أسسوا وتولوا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن انضموا لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأضافت تحقيقات القضية أن اثنين من المتهمين انضما لجماعة جبهة النصرة بدولة سوريا وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها غير الموجهة إلى مصر كما شاركهما عدد من المتهمين في القضية في ارتكاب جريمة الإنضمام لتنظيم جبهة النصرة وإمدادهم بالأموال اللازمة للسفر إلى سوريا.