إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء الامتحان ونقلها لمستشفى إدكو بالبحيرة

أصيبت طالبة بلجنة مدرسة رشيد الإعدادية بنات، بالبحيرة، بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وجرى نقلها للمستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، في الوقت الذي استمرت فيه حركة سير الامتحانات داخل اللجنة دون تأثر بالحدث.

وكان مستشفى إدكو المركزي، تلقى، منذ قليل، الطالبة آية محمد عبدالله مطاوع، 18 سنة، بلجنة مدرسة رشيد الإعدادية بنات، مصابة بهبوط في الضغط وصداع، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها.

وقالت مصادر طبية بمستشفى إدكو المركزي، إن حالة الطالبة الصحية مستقرة بعد تلقيها الأدوية اللازمة، وهي تحت الإشراف الطبي الكامل، حتى تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى.