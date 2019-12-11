أصيبت طالبة بالمرحلة الثانوية، بجروح متفرقة بالجسم، إثر سقوطها من قطار ركاب بمحطة إيتاي البارود، بالبحيرة، جرى نقلها للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، تلقى بلاغاً يفيد سقوط "منة الله. ن. ت"، 17 عاما، طالبة، مقيمة بمركز كفرالدوار، من قطار ركاب بالمحطة المذكورة، أثناء محاولتها ركوبه.

بالانتقال والفحص، تبين إصابتها بجروح متفرقة بالفخذ الأيمن وتم نقلها إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لتلقى العلاج اللازم، وقالت مصادر طبية لـ "الوطن"، أن حالة الطالبة شبه مستقرة، وجرى إيداعها بالعناية المركزة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.