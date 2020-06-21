وزير خارجية العراق: بلادنا تسعى لإعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن العراق يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار لتوسيعها وعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير العراقي من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

الخارجية العراقية: أمن العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأهمية خلق تواصل بين الفريق العراقي والخليجي؛ لتفعيل مُذكّرة التفاهُم، مضيفة أن أمن العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج، وأن أمن الخليج سينعكس على العراق؛ مما يعني ضرورة تحقيق التعاون في مختلِف المجالات، ومنها الأمن، والاقتصاد.

وقال وزيرالخارجية العراقي، إن بلاده يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار لتوسيعها، وعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي، وأن تكون علاقات متوازِنة، داعيا إلى ضرورة التواصل لأسس للعمل المشترك عبر الزيارات، أو عبر المِنصات الألكترونية في الظرف الحالي.

وأشاد حسين، بالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في دعم وحماية سيادة بلاده، مؤكداً أن سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنه يعقّد الحلول ويهدد الامن الاقليمي.