مقتل 3 أشخاص طعنا غرب لندن

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة لدى قيام رجل بطعن عشوائي، مساء أمس السبت، في متنزه ببلدة ريدينج غرب العاصمة البريطانية لندن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود أن رجلا بدأ في طعن الناس بشكل عشوائي أثناء تجمعهم خلال أمسية صيفية في متنزه فوربوري جاردينز في ريدينج التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن.

وقالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت في مكان الحادث المهاجم المفترض وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاماً ويتحدّر من مدينة ريدينج، مشيرة إلى أنّه أودع الحبس الاحتياطي، منوهة بأنها تستبعد في الوقت الراهن أن يكون الهجوم إرهابيا.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تضامنه مع سكان ريدينج، وقال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أفكّر بكل الذين تأثّروا بالأحداث المروّعة في ريدينج"، مبديا شكره لوحدات الطوارئ.