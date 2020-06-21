"القومي للفلك" يكشف تفاصيل أول كسوف للشمس في 2020

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للفلك إن بعض البلدان شهدت، اليوم، كسوفا حلقيا في سلطنة عمال وشمال الهند والمنطقة الجنوبية في السعودية، بينما في مصر ومعظم دول العربية كان هناك كسوفا جزئيا للشمس، وهو أول كسوف خلال عام 2020.

وأشار "غريب" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن كشوف الشمس ليس له تأثير على الحالة النفسية للبشر، ولكنه يفيد علماء الفلك في توضيح دقة الحسابات الفلكية، لافتًا إلى أن ظاهرة الكسوف الجزئي حدثت في نفس التوقيت الذي حددناه من قبل، وتفيد علماء الميكانيكا السماوية في ضبط مدارات الأجرام السماوية حول بعضها.

وأضاف أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للفلك، أن الكسوف يحدث في نهاية الشهر وبداية شهر جديد، منوهًا بأن اليوم هو نهاية شهر شوال وغدًا بداية شهر ذو القعدة.

وشهدت مصر وعدد من الدول العربية، كسوفا للشمس، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وسط متابعات العدد من المواطنين والمختصين لها على مدار الساعات الماضية.