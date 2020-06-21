أعاد هيكلته التنظيمية.. الحركة الوطنية: هدفنا خدمة الوطن والمواطنين

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب أعاد هيكلته التنظيمية خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الأمانة المركزية أو أمانات المحافظات، بهدف تنظيم صفوف الحزب الداخلية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن الحزب يعتمد في اختيارات قياداته على الكفاءة والقدرة على العمل السياسي، بهدف تنشيط الحزب في الشارع والعمل على حل مشاكله من خلال التفاعل مع المواطنين.

وتابع، أن الهيكلة التنظيمة داخل الحزب هدفها إحداث التجانس بين جميع الأمانات في العمل من خلال كوادر قادرة على تنفيذ الأنشطة الحزبية، بهدف خدمة المواطنين وحل المشاكل ومتابعة تنفيذ القضايا المهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار "السيد" إلى أن هدف الحزب هو اختيار كوادر تستطيع العمل بكفاءة لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة في كل الدوائر ويعمل وفق خطة تصب في هذا الاتجاه.