الهيئات البرلمانية توافق من حيث المبدأ على قانون الانتخابات

أعلنت عدد من الكتل البرلمانية الممثلة عن الأحزاب السياسية، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر.

وأكد النائب الوفدي سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يرضي كافة الأطراف.

وأضاف أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن "ما رأيناه من خلاف واختلاف في وجهات النظر يدل على ان هذا المجلس ناضج وأن القوى السياسية المؤيدين والمعارضين يسعون لقانون توافقي".

فيما طالب النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ممثلا عن حزب "حماة الوطن"، بإعادة النظر في توزيع نسبة المرأة، على أن تقل تلك النسبة في الصعيد ويتم زيادتها في الحضر، مما يجعل التمثيل النهائي لا يقل 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار.

بدوره، قال محمد صلاح أبوهميلة ممثل الهيئة البرلمانية، إنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي على مستوى العالم، فكل دولة ترى النظام الذي يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن القوانين المعروضة مهمة ومطلوبة في هذا التوقيت.