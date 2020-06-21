"طويل والتعليل كتير".. شكوى طلاب علمي بالثانوية الأزهرية من امتحان الفقه

شكى طلاب المذهب المالكي بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية، من طول أسئلة امتحان مادة الفقه وكثفاتها، بينما شكى طلاب المذهب الحنفي من كثرة التعليل بالأسئلة، في حين أجمع طلاب المذهب الشافعي على سهولة امتحانهم عدا بعض صعوبات في أسئلة المواريث.

وقالت آية محمد طالبة بالثانوية الأزهرية بطنطا، لـ"الوطن": "أسئلة الفقه الشافعي كانت سهلة ومباشرة وجاءت من امتحانات بالسنوات السابقة، فالأسئلة كانت سهلة والإجابة بسطر أو اثنين بالكتير، لكن سؤال المواريث كان به صعوبة، حيث جاء في سؤال التركة المطلوب توزيعها أفراد كثيرة وقد أربكني وجود أبناء الأخ".

وقال محمد عبدالله، من القاهرة: "امتحان الفقه المالكي كان صعبا بسبب كثرة طلب التعليل، كل الأسئلة تقريبا مطلوب لها التعليل، يعني سؤال صح وغلط طالب تصحيح الخطأ وتعليل التصحيح، كان أمر صعب قوي، وعمق زيادة عن اللزوم".

وانطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه والتي بدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر.