روسيا تُسجل 7728 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل 7728 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و 680 إصابة.

وأوضح المركز الروسي، اليوم ،أنه تم تسجيل 109 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 8111 وفاة.

مركز روسي: الإصابات الجديدة سجلت في 84 إقليما ومنطقة

وأشار المركز، إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة روسية، موضحا تسجيل 968 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو و549 في ضواحي العاصمة و294 في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد، إلى أن 5119 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الــ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 339 ألفا و711 حالة شفاء.