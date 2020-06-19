بوتين: روسيا أثبتت جدارتها في مواجهة خطر كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تمكنت من مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بجدارة، بفضل الموقف الموحد الذي تبنته أجهزة الدولة، والمجتمع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع الحكومة اليوم: "لقد تمكنا بالفعل، والآن حان الوقت لقول ذلك، من إظهار الجدارة في الاستجابة لخطر الوباء، بفضل الجهود الموحدة للمجتمع، ونظام الرعاية الصحية، والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".

وأوضح الرئيس الروسي: "لقد استطعنا تقديم هذا الرد على الوباء، لأنه كان بإمكاننا أن نعتمد إلى درجة حاسمة على بنيتنا التكنولوجية والصناعية الذاتية".

وذكر بوتين، أنه تسنى منع ارتفاع الأسعار بعد أن كانت هناك مخاوف لدى البعض في بداية الوباء من حدوث نقص في السلع الأساسية، ما دفعهم لشراء كميات كبيرة من السلع.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن منتجي السلع والمواد الغذائية الأساسية عملوا بأقصى طاقاتهم لإنشاء سلاسل لإيصال البضائع، ضمت شركات النقل والمتاجر متعددة الفروع، لسد احتياجات المستهلك دون تأخير.

واعتبر بوتين، أن الاقتصاد الوطني بكافة حلقاته الرئيسية وبناه التحتية الحيوية، بما في ذلك الرقمية، "أثبت بشكل عام أنه قادر على التكيف بسرعة مع التحديات الخطيرة، وتحمل الأعباء الثقيلة والعمل بسلاسة في الظروف الصعبة".