وزير الصحة الإيراني: سنعيش مع كورونا لعامين على الأقل

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم، إن بلاده لا تزال تواجه الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي سيبقى لمدة عامين على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف نمكي في بيان: "لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس"، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح نمكي، أن "أكثر من 87 % من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة".

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في إيران 202 584 حالة مؤكدة، توفي من بينهم 9 507 شخصا، وتعافى 161 384.