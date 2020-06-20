تزايد إصابات كورونا في إيران.. وبروتوكولات جديدة للسجون

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما لاري، اليوم، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا الرسمية في البلاد ارتفعت إلى 9507 حالات، مع وفاة 115 شخصاً آخر في الموجة الجديدة المتصاعدة من العدوى.

ووفقاً لما ذكرته لاري اليوم، فقد رصد 2322 مصابا جديدا بكورونا في إيران، وقد بلغ إجمالي عدد المرضى 202 ألف و584 حالة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما قالت إنه جرى إدخال 595 من المرضى الجدد إلى المستشفى، بينما بلغ عدد المتعافين 161384 حتى الآن.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن محافظات الأهواز وخراسان ورضوي وكرمنشاه وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وجولستان وكردستان لا تزال في "حالة إنذار".

ويأتي الإعلان عن الأرقام المحدثة المتصلة بكورونا في إيران، بينما يتم التشكيك في هذه الإحصاءات من قبل نواب وخبراء وحتى من قبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني والذين يرون أن عدد القتلى الحقيقي في إيران أعلى من المعلن.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، اليوم السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا الرسمية في البلاد ارتفعت إلى 9507 حالات، مع وفاة 115 شخصاً آخر في الموجة الجديدة المتصاعدة من العدوى.

ووفقاً لما ذكرته لاري اليوم، فقد تم رصد 2322 مصاباً جديداً بكورونا في إيران، وقد بلغ إجمالي عدد المرضى 202 ألف و584 حالة.

كما قالت إنه تم إدخال 595 من المرضى الجدد إلى المستشفى، بينما بلغ عدد المتعافين 161384 حتى الآن.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن محافظات الأهواز وخراسان ورضوي وكرمنشاه وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وجولستان وكردستان لا تزال في "حالة إنذار".

ويأتي الإعلان عن الأرقام المحدثة المتصلة بكورونا في إيران، بينما يتم التشكيك في هذه الإحصاءات من قبل نواب وخبراء وحتى من قبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني والذين يرون أن عدد القتلى الحقيقي في إيران أعلى من المعلن.

ومع انتشار الأنباء حول تفشي فيروس كورونا في العديد من السجون الإيرانية، نقلت وكالة "إيسنا" عن معاون وزارة الصحة محسن فرهادي قوله إن المقر الوطني لمكافحة كورونا حدد بروتوكولات صحية جديدة للسجون.

وقال فرهادي إن "توصيتنا لمنظمة السجون هي أنه بقدر الإمكان وبقدر ما يسمح به القانون، يستمر منح السجناء إجازات طبية وتمديد مدة من هم يقضون إجازات حالياً".

وأضاف أنه لدى إعادة النزلاء إلى السجن، "يجب مراعاة المسافات والنظافة الشخصية والطعام واتباع البروتوكولات"، مشدداً على أنه "من الضروري أخذها على محمل الجد".