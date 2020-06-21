محافظ جنوب سيناء لأولياء أمور الطلاب: اتخذنا ما يلزم لحماية أبنائكم

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية للجنة امتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ، ومقرها مدرسة الفيروز الرسمية للغات، في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، بحضور محمد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على حسن تأمين اللجان، ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ.

وخلال الجولة أرسل المحافظ رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدًا أنّ هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المحافظ أنّه جرى اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير بجميع اللجان، واستراحات المراقبين، وتنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز.

ووجّه بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، ليكونوا على تواصل مستمر، للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

وعدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بجنوب سيناء يبلغ 785 طالبا وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن رأس سدر لجنة واحدة، وأبورديس لجنة واحدة، وطور سيناء العاصمة 2 لجنة، وشرم الشيخ لجنة واحدة، ودهب لجنة واحدة، نويبع لجنة واحدة.