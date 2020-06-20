جنوب سيناء تنهي استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية المديرية لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن تحقيق السلامة للطلاب من فيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة، التشديد على ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان، والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح لهم باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يجرى توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن اصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان مثل المناديل، وزجاجات المياه، والمطهرات، والواقي البلاستيكي، مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.

وشدد "عقل" على عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة إلى إعلان الوزارة لأرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات، وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.