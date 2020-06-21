حلم أردوغان يتبخر.. انفجار جزء من المفاعل النووي الروسي بمارسين التركية

انفجر جزء من المفاعل النووي التركي الروسي، اليوم، في منطقة مارسين بتركيا.

وبدأ التخطيط لهذا المشروع عام 2017، وبدأ العمل الرسمي فيه عام 2018، وكان من المقرر الانتهاء منه عام 2023، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدف من وراء ذلك المشروع لأن تكون تركيا واحدة من الدول النووية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقا لما نشرته جريدة "يني تشاج" التركية، انفجر اليوم، المفاعل النووي التركي الروسي، قبل البدء في تخصيب اليورانيوم، وقال عضو حزب الشعب الجمهوري ونائب مدينة مارسين التركية عبر تويتر: "نعم، لقد انفجر المفاعل النووي في مارسين اليوم. لقد انفجر قبل تخصيب اليورانيوم، لكن انظروا للحالة التي جعلوا عليها المنطقة! كانت جنة وحولوها لجنهم! ففكرة البناء فقط على أراضي مارسين فكرة مؤذية جدًّا. أرجوكم أن توقفوا بناءه هنا!".