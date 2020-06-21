بريطانيا: حادث الطعن غربي لندن "عمل إرهابي"

وصفت الشرطة البريطانية، اليوم، حادث الطعن الذي وقع مساء أمس، بمدينة ريدينج غربي العاصمة البريطانية "لندن" بأنّه عمل "إرهابي"، مؤكدة أنّ العملية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت شرطة "تامز فالي" بمقاطعة "باركشير"، حيث تقع مدينة "ريدينج"، أنّها كلفت وحدة مكافحة الإرهاب بالتحقيق في دوافع وخلفيات العملية، مشيرة إلى أنّها اعتقلت أمس السبت، رجلا في الـ25 من العمر يشتبه في وقوفه وراء عملية الطعن التي وقعت في حديقة عامة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، أكدت اليوم نقلا عن مصادر لم تسمها، أنّ المشتبه به لاجئ من ليبيا سبق له دخول السجن في بريطانيا لارتكابه "جريمة غير خطيرة"

الكويت تدين وتستنكر حادث الطعن في مدينة ريدينج البريطانية

من جانبها، أدانت الكويت واستنكرت بشدة، اليوم، حادث الطعن بالسكين، الذي شهدته مدينة ريدينج البريطانية أمس السبت، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وجاء ذلك خلال برقيتي عزاء، بعث بهما أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وإلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب أمير الكويت، خلال البرقيتين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، راجيا للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث ولي العهد الكويتي، نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها.