وقعت مناوشات واشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة البريطانية قرب محطة قطارات ووترلو وسط لندن، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"

وقبل قليل وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية وسط باريس، ضد العنصرية فيما أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، عن مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى وقف أعمال العنف التي رافقت عددا من المظاهرات التي شهدتها العاصمة لندن في الأيام القليلة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأبلغت الشرطة البريطانية، المتظاهرين في لندن، بأن عليهم مغادرة الشوارع، وذلك بحلول الساعة الخامسة مساء

وتهدف التغييرات في قوانين الشرطة الحيلولة دون تكرار الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين قوات الشرطة ومتظاهرين ضمن سلسلة احتجاجات "حياة السود مهمة".

وقامت الشرطة برفع التماثيل المنصوبة في ساحة البرلمان منعا لاستهدافها، كما حدث مع بعضها مؤخرا.