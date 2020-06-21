الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس» للتنمية: تطوير نجع الفوال مستمر حتى الربع الأول من 2021 بـ70 مليون جنيه

قالت هناء حلمي ، الرئيس التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، إن تطوير المناطق المحتاجة يتم دراستها بشكل يحقق التنمية المستدامة ،بحيث لا يمكن تحولها الى عشوائيات ،وذلك لأن المجتمع يتغير بشكل مستمر ،ونحن نحتك بشكل يومي مع المجتمع منذ 2013 ونساعدهم في استغلال أقل مساحة لديهم في تحقيق التنمية ،وبالتالي المجتمع نفسة يرفض التحول مرة أخري الى عشوائيات.وأضافت "حلمي" خلال لقاء صحفي عبر تطبيق زوم شاركت فيه البوابة نيوز، إن مدة إنتهاء مشروع نجع الفوالة والدير في الأقصر الذي يخدم نحو 75 ألأف نسمة ، في النصف الأول من 2021 ، وكان من المفترض الإنتهاء في فترة أقل من ذلك لكن الاجراءات الحكومية هي سبب التأخير، لكن رب ضارة نافعة فالتأخير يعطينا فرصة للتواجد في المجتمع لفترة أطول لتحقيق التنمية .

لافتا الى ان المؤسسة تتواصل مع المجتمع المدني حتي بعد إنتهاء المشروع.أضافت أن التنمية المستدامة هو عمل المؤسسة ومن ثم بعد الإنتهاء من المشروع القائم نفكر في مشروعات تنمية مستدامة جديدة ، وتقوم المجموعة المالية هيرميس حاليا بتطوير نجع الفوالة وقرية الدير بالأقصر بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارتى الصحة والتضامن وعدد من شركاء المجتمع الدني بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه ،يتم خلالها إعادة بناء وحدات سكنية ، وزيادة سعة مركز التعليم المبكر ،والتدريب المسمر للمدرسات من خلال تقنية التواصل عن بعد ببرنامج زوم.اوضحت أن استراتيجية المؤسسة ثابتة بنحو 80% وهناك 20% يوجد بها مرونة معتمدة على المجتمع الذي نعمل فيه ،فإحتياجات المجتمع هو ما يجعل جزء المرونة موجود حتي نحقق المردود المستهدف،مشيرا أن ان هناك مبادرات لمحو الأمية وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ،ودعم المشاريع الصغيرة.وتابعت:" جاحة كورونا لم تكن في الحسبان ،لن قمنا بالتصدي لها ورصدنا نحو 4 مليون جنيه ،لدعم العمالة اليومية عبر دعم 1500 أسرة بشكل نقدي ،ودعم 1000 أسرة بالأغذية ، ونسعي لاستمرا الدعم حتي ولم يكن هماك دعم مالى قائم وقتها.أضافت أن المؤسسة تقوم بالاشراف على المراكز الخدمية عبر الكاميرات ، وذلك لتسهيل عملية تدريب المعلمين في المدارس التى نقوم بدعمها ،عبر تطبيق ذوم ، كما نقوم بتجميع الأفراد بشكل منظم عبر الواتس أب لصرف الإعانات للمحتاجين.